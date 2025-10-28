Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio a prima con il raccordo dove si vede un incidente troviamo ancora andato in carreggiata esterna tra Casilina Centrale del Latte proseguendo per traffico intenso vi sono dei rallentamenti da Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo interna dove si sta in coda tra case salario tra Bufalotta spostiamo sul tattoo rosa 24 dov'è l'incidente il traffico si presenta incolonnato tra la tangenziale est Portonaccio direzione centro e proseguendo il traffico rallentato tra Togliatti e raccordo andiamo sulla diramazione Roma Nord dove è stato rimosso il presente sinistro che cosa ho disagi alla testa di Fiano Romano traffico regolare incolonnamenti sua diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo per difficoltà di missione su quest'ultimo spostiamoci sulla Roma Fiumicino dove traffico rallenta dall'ansia del Tevere Parco de' Medici in direzione raccordo mentre terzo posto Vi sono delle code tra via della Magliana & via del Cappellaccio traffico fortemente rallentato sua Colombo 3 via di Mezzocammino e via ciglia in direzione di Ostia code sulla Pontina tra Castagnetta e in direzione di Latina passiamo agli eventi la capitale dello svolgimento dell'incontro internazionale di preghiera della Pace presenziato Dal Santo Padre a Piazza del Colosseo modificata la viabilità in tutta l'aria i Fori Imperiali ed ha seguito disposizione delle forze dell'ordine è stata chiusa in entrambe le direzioni la stazione Colosseo o della linea B1 della metropolitana da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto grazie per scooter Pro aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 18:10