Astral infomobilità un saluto e Bentrovati ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo dove si cura un incidente traffico Incoronato in carreggiata esterna tra Prenestina e centrale del latte e proseguendo per traffico intenso vi sono dei rallentamenti da Roma Fiumicino Tuscolana andiamo interna dove si sta in coda Trionfale Salaria tra bufalotte Prenestina Casilina Appia possiamo Urbano della A24 dove per incidente traffico si presenta incolonnato tra tangenziale est Portonaccio indirizzo Nel raccordo e proseguendo il traffico rallentato tra Togliatti e il raccordo anulare proseguendo sulla Roma Teramo riaperto il tratto puntino una marea di Roma Est della complanare in precedenza chiuso per lavori di messa in sicurezza andiamo sulla diramazione Roma Nord Dove troviamo un incidente all'altezza dell'uscita per il Romano prestare attenzione ai possibili rallentamenti entrato Incoronato sono diramazione Roma Sud altezza raccordo per difficoltà di missioni su quest'ultimo spostiamo sulla Roma Fiumicino delle traffico rallentato tra l'ansia del Tevere Parco dei Medici raccordo delle code interessano la Colombo tra via di Mezzocammino eviti Acilia in direzione di Ostia passiamo agli eventi la capitale più lo svolgimento dell'incontro internazionale di preghiera della Pace presenziato Dal Santo Padre ha il Colosseo modificata la viabilità in tutta l'area dei Fori Imperiali e dalle singole disposizioni e le forze dell'ordine è stata chiusa in entrambe le direzioni la stazione Colosseo della linea B1 della metropolitana da Tommaso Lenzi infomobile tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 17:25