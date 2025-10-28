Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dove delle cure interessa anche rigide interna tra Casey e Flaminia e poi seguendo tra Bufalotta Prenestina mette in carreggiata esterna troviamo dire lentamente tra Roma Fiumicino e puntine tra Laurentina e Tuscolana spostiamo sul tratto Urbano della A24 vedi sta in coda sulla tangenziale est in direzione centro e mentre il terzo posto troviamo di rallentamenti tra tangenziale est e il raccordo anulare rallentamenti interessano anche la cazzi tuoi già della Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche nei pressi di Martignana di Tomba di Nerone traffico Incoronato sulla Salaria tra Settebagni e tenuta Santa Colomba in direzione Monterotondo andiamo su a Colombo dove le cose interessano il tratto via Mezzocammino via di Acilia in direzione ostia per il TV sulla A24 roma-teramo per lavori di messa in sicurezza chiuso in complanare il tratto compreso tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est in direzione di Teramo passiamo agli eventi la capitale Per lo svolgimento degli incontri preghiera della Pace presenziata Dal Santo Padre a Piazza del Colosseo modificata la viabilità in tutta l'area dei Fori Imperiali a seguire disposizione delle forze dell'ordine è stata chiusa in entrambe le direzioni la stazione della linea B B 1 della metropolitana per quanto riguarda il trasporto pubblico limitato il servizio linea tranviaria termini-centocelle con ultime corse da Centocelle alle ore 20:04 e da Termini via Giolitti a 20:30 da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

