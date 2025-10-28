Astral infomobilità un saluto e Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio che apriamo con il raccordo dove leggo ti interessa una precedente alla trachea servizio Bufalotta menten esterne traffico rallenta trapuntina Tuscolana spostiamoci sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro in senso opposto troviamo di rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara per le 23 sono anche la Cassia Olgiata La Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche nei pressi della Giustiniana di Tomba di Nerone passiamo alle 20 la capitale dello svolgimento di incontri internazionale di preghiera pace presenziata da santopadre a Piazza del Colosseo modificata la viabilità in tutta l'aria dei Fori Imperiali e piede a seguito di disposizioni delle forze dell'ordine è stata chiusa in entrambe le direzioni la stazione Colosseo della linea B B 1 metropolitana per quanto riguarda il trasporto pubblico limitato il servizio della linea tranviaria termini-centocelle con ultime corse da Centocelle alle 20:04 e da Termini via Giolitti e 20:30 da Tommaso Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 15:25