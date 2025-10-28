Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura a 220 sul Raccordo Anulare il primo in esterna con code tra Ardeatine Tuscolana e il secondo in interna con code dalla diramazione Roma Nord a Nomentana prestare attenzione sulle autostrade della Regione la circolazione è regolare mentre abbiamo code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni e sulla Casilina tra Raccordo Anulare e laghetto per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea fl7 Roma Napoli la circolazione in graduale ripresa in graduale ripresa anche la circolazione sulla tratta urbana della Roma Viterbo ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 13:25