Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura a 220 sul Raccordo Anulare il primo in esterna con code tra Ardeatine Tuscolana e il secondo in interna con code dalla diramazione Roma Nord a Nomentana prestare attenzione sulle autostrade della Regione la circolazione è regolare mentre abbiamo code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni e sulla Casilina tra Raccordo Anulare e laghetto per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea fl7 Roma Napoli la circolazione in graduale ripresa in graduale ripresa anche la circolazione sulla tratta urbana della Roma Viterbo ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma Mobilità. . #Tgm ore9 26ottobre2025 #eventi #viabilita #romamobilita - facebook.com Vai su Facebook
Roma Mobilità (@romamobilita) / Posts - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-10-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità servizio è la regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra servizio Prenestina mentre in esterno ... Da romadailynews.it
Meteo a Roma e nel Lazio, allerta fino a venerdì. Protezione civile: "Evitare le aree verdi" - Le indicazioni alla cittadinanza in caso di vento forte sono di non esporsi nei pressi di una serie di luoghi a rischio ... Segnala romatoday.it