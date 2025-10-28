Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio circolazione Regolare sul Raccordo Anulare sulle autostrade della nostra regione così come sulle principali altre strade Abbiamo comunque qualche eccezione sulla Pontina per un veicolo in panne si sta in coda da 10 ma abbia di pratica verso Latina code anche sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni e sulla Casilina tra il raccordo è laghetto e quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla 7 Roma Napoli via Formia la circolazione in graduale ripresa in graduale ripresa anche la circolazione sulla tratta urbana della Roma Viterbo ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

