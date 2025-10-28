Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura il bordo anulare in carreggiata interna Ci sono code per incidente tra le uscite diramazione Roma nord e Centrale del Latte prestare attenzione in esterna Si procede a rilento per traffico intenso tra Roma Fiumicino e sulla 91 Roma Fiumicino code all'altezza della ANSA del Tevere verso la Colombo sulla Pontina code verso Roma dal raccordo a via dell'Oceano Atlantico diamo uno sguardo alle consolari in direzione del centro città sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe per il trasporto ferroviario sulla fl7 Roma Napoli via Formia circolazione sospesa tra Latina e terno in direzione Napoli per un inconveniente tecnico alla linea e sulla roma-viterbo tratta urbana servizio rallentato In entrambe le direzioni per mancanza personale guasto treni ed è tutto da Federico Ascani ad astra mobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

