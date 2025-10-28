Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in interna Ci sono code per traffico intenso tra gli svincoli Casilina e a Pietra Cassia bis e Nomentana in esterna Si procede a rilento tra Roma Fiumicino e Pontina e tra via Prenestina Nomentana sul tratto Urbano della A24 Ci sono code dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est sulla 91 Roma Fiumicino code a partire da Ponte Galeria e fino a danza del Tevere verso il centro sulla Pontina code verso Roma Castel Romano alla raccordo diamo uno sguardo alle consolari in direzione del centro città code su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti code sulla Salaria tra Villa Spada e aeroporto dell'Urbe e infine per il trasporto ferroviario sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia circolazione sospesa tra Latina e Priverno in direzione Napoli per un inconveniente tecnico alla linea e sulla roma-viterbo tratta urbana servizio rallentato le direzioni per mancanza di personale guasto treni ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

