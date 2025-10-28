Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna Ci sono code per traffico intenso tra gli svincoli Casilina e a Pietra Cassia bis e Nomentana in esterna Si procede a rilento tra Aurelia e Pontina e tra via Prenestina e Nomentana sul tratto Urbano della A24 code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso centro sulla 91 Roma Fiumicino code dalla raccordo l'ANSA del Tevere verso la colomba e la puntina code verso Roma da via dei rutuli a Castel Romano diamo uno sguardo alle consolari in direzione centro Roma cos'è sull'Aurelia altezza raccordo cose su via Flaminia tra Labaro a via dei Due Ponti code sulla Salaria tra la Spa dell' aeroporto dell'Urbe per il trasporto ferroviario sulla fl7 Roma Napoli via Formia circolazione sospesa tra Latina e Priverno in direzione Napoli per un inconveniente tecnico alla linea e sulla Roma Viterbo servizio rallentato In entrambe le direzioni per mancanza personale guasto treni ed è tutto da Federico A scanner Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

