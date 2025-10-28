Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura due incidenti il primo che al momento non genera disagi alla circolazione sulla diramazione Roma Sud altezza San Cesareo direzione A1 Roma Napoli il secondo su via Laurentina tra via castagneta e via Pontina in direzione Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata interna Ci sono code per traffico intenso tra gli svincoli Casilina e Appia in esterna si procede tra Prenestina e Nomentana su tratto Urbano della A24 corre dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla 91 Roma Fiumicino code altezza ANSA del Tevere verso la Colombo diamo ora uno sguardo alle consolari in direzione del centro città code sull'Aurelia altezza raccordo sulla Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti traffico rallentato sulla Salaria tra aeroporto dell'Urbe ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

