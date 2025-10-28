Via Ronzani pericolosa Velox? Pochi controlli
Auto che sfrecciano come in pista. Così il traffico su via Ronzani, a Casalecchio, continua a sollevare le polemiche dei residenti, che ancora una volta puntano il dito contro "l’insicurezza della strada" e i numerosi rischi che ne conseguono. Nemmeno i velox, installati in estate con l’obiettivo di far rispettare il limite dei 50 kmh, sembrano infatti avere sortito l’effetto desiderato da coloro che abitano lungo la via. Le tre postazioni sono costituite da colonnine arancioni ben visibili, complete di relativa segnaletica, all’interno delle quali i vigili possono collocare l’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità dei veicoli in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
