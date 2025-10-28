Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità

ROMA (ITALPRESS) – Via libera definitivo dall’Aula della Camera al disegno di legge di conversione del decreto per la riforma dellesame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 20252026. I voti favorevoli sono stati 138, quelli contrari 91. “Il provvedimento – spiega in una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito – introduce misure strutturali anche per il canale della formazione 4+2, per la sicurezza degli edifici scolastici, per la valorizzazione dei docenti, confermando una visione di scuola più moderna e centrata sulla crescita degli studenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

