Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità
ROMA (ITALPRESS) – Via libera definitivo dall’Aula della Camera al disegno di legge di conversione del decreto per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 20252026. I voti favorevoli sono stati 138, quelli contrari 91. “Il provvedimento – spiega in una nota il ministero dell’Istruzione e del Merito – introduce misure strutturali anche per il canale della formazione 4+2, per la sicurezza degli edifici scolastici, per la valorizzazione dei docenti, confermando una visione di scuola più moderna e centrata sulla crescita degli studenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ok della Camera alla riforma degli 'esami di maturità', 138 sì, via libera definitivo. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/28/ok-della-camera-alla-riforma-degli-esami-di-maturita-138-si_4a07d7a8-f368-4924-a6ca-f3c73afad8b4.html - facebook.com Vai su Facebook
Via libera definitivo al contratto Sanità per 581mila professionisti tra infermieri, ostetriche e amministrativi. Cgil e Uil non firmano, previsti aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili #ANSA - X Vai su X
Maturità, via libera definitivo alla riforma: addio alla “scena muta” all’orale e spazio al merito - La Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell’esame di Stato, che torna ufficialmente a chiamarsi Maturità. Come scrive thesocialpost.it
Maturità, da Camera via libera definitivo alla riforma - L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti il ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell'esame di Stato per le superiori, ... Da msn.com
Via libera definitivo alla riforma dell’esame di maturità - Via libera definitivo dall'Aula della Camera al disegno di legge di conversione del decreto per la riforma dell'esame di Stato del secon ... Come scrive msn.com