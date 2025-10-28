Via libera al tempio crematorio
La giunta Peracchini ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione e gestione del nuovo tempio crematorio, presentato dalla società di progetto Tempio Crematorio La Spezia srl, costituita dal promotore Altair Funeral srl nell’ambito di un’operazione di finanza di progetto. L’intervento, che rientra nel Piano annuale dei lavori pubblici 2025, prevede un investimento complessivo di 5.187.839 euro, interamente finanziato da soggetti privati. "Il nuovo tempio crematorio – spiega il primo cittadino – nasce per rispondere a un’esigenza concreta della nostra comunità e per garantire a chi, al termine della propria vita, sceglie la cremazione, di poterlo fare nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
