Via libera al tempio crematorio

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta Peracchini ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione e gestione del nuovo tempio crematorio, presentato dalla società di progetto Tempio Crematorio La Spezia srl, costituita dal promotore Altair Funeral srl nell’ambito di un’operazione di finanza di progetto. L’intervento, che rientra nel Piano annuale dei lavori pubblici 2025, prevede un investimento complessivo di 5.187.839 euro, interamente finanziato da soggetti privati. "Il nuovo tempio crematorio – spiega il primo cittadino – nasce per rispondere a un’esigenza concreta della nostra comunità e per garantire a chi, al termine della propria vita, sceglie la cremazione, di poterlo fare nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

via libera al tempio crematorio

© Lanazione.it - Via libera al tempio crematorio

Altri contenuti sullo stesso argomento

via libera tempio crematorioVia libera al tempio crematorio - La giunta Peracchini ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione e gestione del nuovo tempio crematorio, ... Da lanazione.it

Via libera in materia ambientale ai lavori per la nuova strada Tempio-Aglientu. L’assessora Laconi: “Opera strategica per l’Alta Gallura” - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato il Provvedimento unico regionale in materia ambientale (P. Lo riporta regione.sardegna.it

via libera tempio crematorioEntra in funzione il forno crematorio in Sabina - Il tempio crematorio di Montasola ha iniziato ufficialmente la propria attività. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Tempio Crematorio