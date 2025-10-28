Via le auto abbandonate da anni nel parcheggio dell' aeroporto di Bari | Spazi liberati

Da anni stazionavano, abbandonate, nel parcheggio dell'aeroporto di Bari. Lasciate lì dai loro proprietari, forse partiti e mai tornati. Nei giorni scorsi, finalmente, quelle vetture sono state rimosse. Ad annunciare l'intervento, sui social, lo stesso presidente del Aeroporti di Puglia, Antonio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Rifiuti e auto abbandonate nell'area industriale di Porto Torres: c’è l’intesa Comune-Consorzio - X Vai su X

RIPULIAMO LA CITTÀ: RIMOSSE DUE AUTO ABBANDONATE A GIAVENO Nell’ambito del progetto “Ripuliamo la Città”, la Città di Giaveno ha provveduto oggi, grazie al servizio convenzionato con InfinityCar, alla rimozione di due autovetture abbandonate - facebook.com Vai su Facebook

Bologna e le occupazioni, l'esempio di via Carracci: «Dopo l'auto-recupero, siamo oltre 100 a vivere qui. E in due anni sono nati 11 bambini» - sua amata «Carracci casa comune», l’immobile occupato due anni fa e ora modello di auto- Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Decoro urbano: "Rimosse 51 auto abbandonate" - "Solo nel 2025 sono già state rimosse 51 auto abbandonate in tutto il territorio comunale, a queste se ne aggiungono poi altre 35 in via di rimozione – spiega l’assessore al Decoro urbano Elena ... Segnala lanazione.it

Nibionno: al via il recupero delle auto abbandonate - In questi giorni l’amministrazione comunale ha dato avvio alle operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati sul ... Come scrive casateonline.it