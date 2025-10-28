Via il divieto di réclame sessiste pubblicitari in rivolta Annamaria Testa | Grave passo indietro
L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia al ddl Concorrenza, in discussione al Senato, punta a eliminare le norme contro i manifesti discriminatori introdotte nel 2021 nel Codice della Strada. Già 800 firme per la petizione lanciata dagli addetti del settore. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Via il divieto di pubblicità sessiste, il vero scopo di Fdi è diffondere i manifesti Pro vita e anti-aborto - Cosa c'è dietro la battaglia ossessiva di Fratelli d'Italia contro il divieto di affissione per strada di cartelloni pubblicitari sessisti o violenti ... fanpage.it scrive
L’emendamento di FdI che piace a Pro Vita: via il divieto di affiggere pubblicità sessiste e omofobe - A proporlo il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan e l’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese. Come scrive repubblica.it