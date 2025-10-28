Via Don Minzoni ancora tensione sull’occupazione | nuova informativa di reato alla procura
Resta ancora caldissimo il tema dell’emergenza casa a Bologna. La questura ha reso noto di aver trasmesso alla procura una nuova informativa di reato relativa all’occupazione dello stabile pubblico di via Don Minzoni, nel centro della città.?All’interno dell’edificio, da tempo occupato, si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondisci con queste news
Sfratti in Via Michelino e l’occupazione di un immobile ASP in Via Don Minzoni da parte del collettivo Plat con 142 persone riportano l’attenzione sulla crisi abitativa. Tensione giovedì scorso per lo sgombero in zona Fiera: dopo i rifiuti delle famiglie a soluzioni - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo occupato in via Don Minzoni, Lepore: "Lì non si può rimanere" - Il sindaco sul futuro delle cinquanta famiglie con minori entrate con il collettivo Plat: "Non sarà come via De' Carracci" ... Lo riporta bolognatoday.it
Bologna, via Don Minzoni: la paura di non avere una casa - Il 24 ottobre, un edificio situato in via Don Minzoni a Bologna è stato occupato dal collettivo Plat, in risposta a un precedente sgombero di due famiglie dalla zona fieristica. Come scrive rainews.it
Sfratto a Bologna, dopo gli scontri occupato un palazzo in via Don Minzoni. “Qui le famiglie trovano casa” - Nel palazzo Plat annuncia che nello stabile di Asp entreranno 142 persone, di cui 72 minori. Lo riporta msn.com