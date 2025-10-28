Via Don Minzoni ancora tensione sull’occupazione | nuova informativa di reato alla procura

Resta ancora caldissimo il tema dell’emergenza casa a Bologna. La questura ha reso noto di aver trasmesso alla procura una nuova informativa di reato relativa all’occupazione dello stabile pubblico di via Don Minzoni, nel centro della città.?All’interno dell’edificio, da tempo occupato, si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

