Via Carrella Avella Psi | Area strategica da valorizzare con bus station
“L’area di via Carrella ha strategiche potenzialità nella indispensabile opera di riordino dei servizi e delle funzioni della city. A patto che sia al centro di una visione politica chiara ed a cui seguano interventi ed investimenti. In assenza, resterà una caotica zona dal ruolo non ben definito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
