Via Bertini il cantiere entra nell' ultima fase I lavori toccheranno la rotonda con le vie Balzella e Solombrini

A Forlì proseguono secondo il cronoprogramma previsto i lavori di potenziamento e messa in sicurezza della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in via Bertini, a cura di Unica Reti, società pubblica proprietaria delle reti idriche e gas della provincia di Forlì-Cesena, per conto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

