‘Vi raggiungo quando finisce’ disse papà uscendo dalla porta Avevo 8 anni ma capivo che c’era qualcosa di strano La vita della nostra famiglia si è sgretolata in milioni di pezzi

"Vi raggiungo quando finisce". Queste sono le ultime parole che Gabriele Paparelli ha sentito pronunciare da suo padre, quel tragico 28 ottobre di 46 anni fa. Vincenzo Paparelli, tifoso della Lazio, morì poche ore dopo colpito da un razzo all'Olimpico, in occasione del derby di Roma. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il figlio oggi 54enne ha ricordato quel giorno che ha "sgretolata in milioni di pezzi" la vita della sua famiglia. E anche le devastanti conseguenze di quella violenza, che ancora oggi non viene condannata abbastanza fermamente, come purtroppo testimoniano le tristi scritte che ogni tanto compaiono sui muri di Roma: "Una vergogna.

