vertiporti e aerotaxi sul lario un progetto da fantascienza quando ancora manca il porticciolo

Aerotaxi, auto volanti e droni per passeggeri, ma che sfrecciano a pelo d'acqua e a fil di montagna. invece che tra palazzi come nei film di fantascienza. A provare a tarpare le ali ad un gruppo di imprenditori locali, ricercatori e politici che vorrebbero costruire vertiporti e piattaforme per veicoli a decollo e atterraggio verticali nella città dei Promessi sposi per spostare il trasporto e il traffico sul Lago di Como dalla terra al cielo, sono gli attivisti del Circolo ambiente Ilaria Alpi e il loro presidente Roberto Fumagalli. "Anziché puntare sulla conservazione delle bellezze del nostro lago, secondo questi signori si dovrebbe investire su piattaforme che deturpano il paesaggio e l'ambiente – avverte Roberto Fumagalli -.

