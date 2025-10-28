Verso Pisa-Lazio | allerta massima per la sicurezza in campo i nerazzurri a caccia del primo successo
Benzina nelle gambe ed entusiasmo nel cuore: il 2-2 conquistato venerdì scorso in casa del Milan capolista, sul terreno di San Siro, ha portato in dote allo Sporting Club e a tutto l'ambiente nerazzurro una bella iniezione di fiducia. Nonostante le comprensibili difficoltà affrontate nella gara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Santiago Gimenez è candidato per giocare dall’inizio con Leao domani a Bergamo. Dopo l’allenamento della vigilia è favorito su Nkunku. Il resto della formazione anti-Pisa verso la conferma, con Tomori al rientro al posto di De Winter. - X Vai su X
San Siro verso il sold out con il Pisa: il dato sugli spettatori - facebook.com Vai su Facebook