Verso Pisa-Lazio | allerta massima per la sicurezza in campo i nerazzurri a caccia del primo successo

Pisatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Benzina nelle gambe ed entusiasmo nel cuore: il 2-2 conquistato venerdì scorso in casa del Milan capolista, sul terreno di San Siro, ha portato in dote allo Sporting Club e a tutto l'ambiente nerazzurro una bella iniezione di fiducia. Nonostante le comprensibili difficoltà affrontate nella gara. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

