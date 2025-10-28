Verso la commemorazione dei defunti cimitero di Sant' Orsola chiuso 3 giorni per pulizie
Il cimitero di Sant'Orsola, gestito dalla Fondazione Camposanto di Santo Spirito, si prepara ai giorni della commemorazione dei defunti. Per consentire la migliore accoglienza possibile, il camposanto di via del Vespro resterà chiuso da oggi, 28 ottobre fino a giovedì 30 per pulizie straordinarie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
