Verso Inter-Fiorentina Collovati | La squadra di Chivu è arrabbiata per i torti arbitrali ma ha problemi difensivi

L’ Inter di Cristian Chivu, archiviata la sconfitta nel big match contro il Napoli con tanto di strascichi per il noto errore arbitrale in riferimento al rigore concesso agli azzurri di Antonio Conte, si prepara per il prossimo match contro la Fiorentina. I nerazzurri affronteranno i viola di Stefano Pioli mercoledì L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Fiorentina, Collovati: “La squadra di Chivu è arrabbiata per i torti arbitrali, ma ha problemi difensivi”

Argomenti simili trattati di recente

Verso Inter-Milan, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti: i dettagli #MilanPress - facebook.com Vai su Facebook

Qui #Napoli - Seduta pomeridiana verso l'#Inter: #Conte guida il lavoro tattico - X Vai su X

Serie A, Inter – Fiorentina a senso unico su Sisal.it: nerazzurri a 1,36 - L’Inter vuole riscattarsi dalla sconfitta nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha allontanata dalla vetta della classifica; la Fiorentina, in un momento difficile, cerca la vittoria che non è an ... Da msn.com

Inter verso la Fiorentina: se salta Hernanes c'è Kovacic - L'Inter si sta preparando per la partita di sabato sera contro la Fiorentina di Montella e nella giornata di ieri il nuovo arrivato Hernanes ha subito un piccolo affaticamento muscolare che ha fatto ... Scrive calciomercato.com

Collovati: "Inter, Chivu ha trovato la quadra. Con il lancio di Esposito ha percepito un messaggio" - "Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Scrive msn.com