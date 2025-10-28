Verona uccide la compagna a coltellate | arrestato

Repubblica.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

verona uccide la compagna a coltellate arrestato

© Repubblica.it - Verona, uccide la compagna a coltellate: arrestato

