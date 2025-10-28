Verona si libera del braccialetto elettronico e uccide la compagna | fermato
Aveva già chiesto aiuto alle forze dell'ordine per i maltrattamenti e le violenze, ma poi aveva preferito ritirare la denuncia. Jessica Custodia de Lima, 33 anni, brasiliana, è stata uccisa a coltellate dal compagno, Douglas Rei Pedroso, 41 anni, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, nonostante lui avesse il braccialetto elettronico e non potesse più avvicinarla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dal compagno: le coltellate, il braccialetto elettronico tolto e le accuse precedenti - L'uomo, già arrestato ad aprile, aveva il divieto di avvicinamento ... Scrive vanityfair.it
Verona: Zanettin (FI), 'interrogazione a Piantedosi e Nordio su braccialetto elettronico' - "L'obbligo di braccialetto elettronico non ha evitato l'ennesima tragedia. Segnala lanuovasardegna.it
Verona, uccide la compagna con «un numero smisurato di coltellate»: 41enne si è liberato dal braccialetto elettronico - Sono trascorsi appena 14 anni dalla morte di Pamela Genini, la ragazza di 29anni uccisa a coltellate a Mila ... Come scrive giustizianews24.it