Verona si libera del braccialetto elettronico e uccide la compagna | fermato

28 ott 2025

Aveva già chiesto aiuto alle forze dell'ordine per i maltrattamenti e le violenze, ma poi aveva preferito ritirare la denuncia. Jessica Custodia de Lima, 33 anni, brasiliana, è stata uccisa a coltellate dal compagno, Douglas Rei Pedroso, 41 anni, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, nonostante lui avesse il braccialetto elettronico e non potesse più avvicinarla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

