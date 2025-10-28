Verona Antiquaria celebra la memoria a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo
Domenica 2 novembre 2025, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona Antiquaria. Il celebre mercatino mensile tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
