Veroli oggi l' addio a Valerio Stirpe sconfitto dal dolore dopo la tragedia della moglie Romina Orzilli

Oggi sarà il giorno del lutto dopo quello del dolore. Alle 15.30, nella concattedrale di Sant’Andrea a Veroli (Frosinone) ci saranno i funerali di Valerio Stirpe, il 48enne operaio edile trovato privo di vita nella sua abitazione di Torrecaravicchia nel tardo pomeriggio di domenica. Un ultimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

