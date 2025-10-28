Veroli oggi l' addio a Valerio Stirpe sconfitto dal dolore dopo la tragedia della moglie Romina Orzilli

Frosinonetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sarà il giorno del lutto dopo quello del dolore. Alle 15.30, nella concattedrale di Sant’Andrea a Veroli (Frosinone) ci saranno i funerali di Valerio Stirpe, il 48enne operaio edile trovato privo di vita nella sua abitazione di Torrecaravicchia nel tardo pomeriggio di domenica. Un ultimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

veroli oggi addio valerioDomani i funerali di Valerio Stirpe, morto due mesi dopo la moglie - La stessa chiesa dove poco più di due mesi fa sono stati celebrati i funerali della moglie Romina Orzilli ... Riporta ciociariaoggi.it

veroli oggi addio valerioTrovato senza vita in casa da una delle tre figlie, Valerio Stirpe aveva 48 anni: la moglie era morta in un incidente ad agosto - Valerio Stirpe, operaio edile di 48 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Veroli, in provincia di Frosinone, lunedì 27 ottobre 2025. Come scrive leggo.it

veroli oggi addio valerioTrovato senza vita in casa da una delle tre figlie, Valerio aveva 48 anni: la moglie era morta in un incidente ad agosto - Valerio Stirpe, operaio edile di 48 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Veroli, in provincia di Frosinone, lunedì 27 ottobre 2025. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Veroli Oggi Addio Valerio