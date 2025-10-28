Verde pubblico sopralluogo in via Pungilupo | Progetto epocale per tutta la città

28 ott 2025

Sopralluogo del sindaco Michele Conti, insieme al dirigente per i progetti PNRR del Comune, progettista e direttore dei lavori, Fabio Daole, al cantiere del parco di via Pungilupo, la grande area a verde di 11mila metri quadrati che sta sorgendo a Cisanello grazie al finanziamento ottenuto con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

