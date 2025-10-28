Ventimiglia magazziniere si suicida dopo essere stato licenziato perché malato

In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato a un omicidio, notando sul cadavere una profonda ferita da taglio alla gola e non lontano dal corpo un taglierino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

