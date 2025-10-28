Ventimiglia magazziniere bengalese si suicida | Gli amici | Era stato licenziato perché malato

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025

In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un omicidio, notando una profonda ferita da taglio alla gola e non lontano dal corpo un taglierino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, magazziniere bengalese si suicida | Gli amici: "Era stato licenziato perché malato"

Ventimiglia, magazziniere bengalese si suicida | Gli amici: "Era stato licenziato perché malato" - Si sarebbe sgozzato con un taglierino, dopo essere stato licenziato da un negozio di articoli per la casa dove faceva il magazziniere.

