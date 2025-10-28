Ventimiglia magazziniere bengalese si suicida | Gli amici | Era stato licenziato perché malato

In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un omicidio, notando una profonda ferita da taglio alla gola e non lontano dal corpo un taglierino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, magazziniere bengalese si suicida | Gli amici: "Era stato licenziato perché malato"

Altre letture consigliate

Regia Ventimiglia. Artemas · i like the way you kiss me. Un tocco di grinta e leggerezza. Un abitino a balze Denny Rose con fantasia stelle loggata, nei toni decisi del rosso e nero, per un look spiritoso, femminile e super cool. Perfetto per chi ama distingu - facebook.com Vai su Facebook

Ventimiglia, magazziniere bengalese si suicida | Gli amici: "Era stato licenziato perché malato" - Si sarebbe sgozzato con un taglierino, dopo essere stato licenziato da un negozio di articoli per la casa dove faceva il magazziniere. Segnala msn.com

«Licenziato perché malato», magazziniere si suicida - Nel paese di origine aveva lasciato moglie e figlioletto ... Secondo msn.com