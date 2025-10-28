Venti paesi europei chiedono di rimpatriare gli afgani

La proposta, sostenuta anche dall’Italia, va contro le raccomandazioni delle Nazioni Unite, secondo cui in Afghanistan ci sono ancora gravi violazioni dei diritti umani. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venti paesi europei chiedono di rimpatriare gli afgani

