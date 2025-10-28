Venti paesi europei chiedono di rimpatriare gli afgani

Internazionale.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta, sostenuta anche dall’Italia, va contro le raccomandazioni delle Nazioni Unite, secondo cui in Afghanistan ci sono ancora gravi violazioni dei diritti umani. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

