Vent’anni di legge urbanistica Le sfida delle città per il futuro | Sì allo sviluppo ma sostenibile

Vent'anni dopo la legge regionale 12 del 2005 addetti ai lavori e istituzioni guardano al futuro dell'urbanistica. Varese ha ospitato una giornata di confronto sul tema, con un convegno nazionale al Salone Estense che ha messo intorno al tavolo gli attori interessati. Dagli enti locali fino agli accademici e ai rappresentanti degli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri e avvocati. Sul tavolo una sfida non da poco, ma che sarà cruciale per le città del futuro: la visione per uno sviluppo urbanistico che sia caratterizzato dalla sostenibilità. "Un'occasione - ha detto il sindaco Davide Galimberti - per cogliere le esperienze positive di altre realtà italiane e regionali e applicarle anche nella nostra città.

