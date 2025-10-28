Vicinanza a Fiano è arrivata dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ha ricordato come “quando si impedisce un dibattito in un’università, si colpisce al cuore la democrazia" Tensione all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove un gruppo di attivisti pro Palestina ha interrotto u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Venezia, impedito incontro con Emanuele Fiano a Ca’ Foscari da attivisti pro-Pal, esposti striscioni “fuori i sionisti da università” – VIDEO