Venezia impedito incontro con Emanuele Fiano a Ca’ Foscari da attivisti pro-Pal esposti striscioni fuori i sionisti da università – VIDEO
Vicinanza a Fiano è arrivata dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ha ricordato come “quando si impedisce un dibattito in un’università, si colpisce al cuore la democrazia" Tensione all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove un gruppo di attivisti pro Palestina ha interrotto u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Aver impedito a Emanuele Fiano di parlare durante un dibattito in un’aula universitaria di Ca’ Foscari a Venezia è un insopportabile atto di intolleranza e un gravissimo errore politico. Fiano è il presidente di Sinistra per Israele, ha più volte condannato in mod - facebook.com Vai su Facebook
Piena solidarietà a @emanuelefiano a cui è stato impedito di parlare all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Lele è un uomo di dialogo e di pace. L’antisemitismo e ogni forma di violenza vanno sempre contrastati, senza ambiguità e con forza. - X Vai su X
Attivisti pro Pal bloccano incontro con Emanuele Fiano all'università di Venezia: "Come mio padre nel '38" - Blitz di attivisti pro Palestina all'Università Ca' Foscari di Venezia blocca un incontro con Emanuele Fiano: "Sono scioccato" ... Riporta virgilio.it
L'incontro con Fiano a Venezia è stato impedito dai pro-Pal - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Si legge su avvenire.it
Venezia, un gruppo di attivisti pro Pal bloccano un incontro con Emanuele Fiano - VENEZIA (ITALPRESS) – Un gruppo di attivisti Pro Pal ha impedito oggi a Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd e figlio dell’internato ad Auschwitz Nedo Fiano, di tenere un incontro all’università Ca’ ... Come scrive msn.com