Venezia impedito incontro con Emanuele Fiano a Ca’ Foscari da attivisti pro-Pal esposti striscioni fuori i sionisti da università – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vicinanza a Fiano è arrivata dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che ha ricordato come “quando si impedisce un dibattito in un’università, si colpisce al cuore la democrazia" Tensione all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove un gruppo di attivisti pro Palestina ha interrotto u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

venezia impedito incontro con emanuele fiano a ca8217 foscari da attivisti pro pal esposti striscioni fuori i sionisti da universit224 8211 video

© Ilgiornaleditalia.it - Venezia, impedito incontro con Emanuele Fiano a Ca’ Foscari da attivisti pro-Pal, esposti striscioni “fuori i sionisti da università” – VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

venezia impedito incontro emanueleAttivisti pro Pal bloccano incontro con Emanuele Fiano all'università di Venezia: "Come mio padre nel '38" - Blitz di attivisti pro Palestina all'Università Ca' Foscari di Venezia blocca un incontro con Emanuele Fiano: "Sono scioccato" ... Riporta virgilio.it

venezia impedito incontro emanueleL'incontro con Fiano a Venezia è stato impedito dai pro-Pal - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Si legge su avvenire.it

venezia impedito incontro emanueleVenezia, un gruppo di attivisti pro Pal bloccano un incontro con Emanuele Fiano - VENEZIA (ITALPRESS) – Un gruppo di attivisti Pro Pal ha impedito oggi a Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd e figlio dell’internato ad Auschwitz Nedo Fiano, di tenere un incontro all’università Ca’ ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Venezia Impedito Incontro Emanuele