Venezia attivisti pro Pal impediscono un incontro di Emauele Fiano a Ca' Foscari
L'ex parlamentare Pd: "L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Venezia, attivisti pro Palestina interrompono Emanuele Fiano a Ca’ Foscari: “Fuori i sionisti” Un gruppo di attivisti pro Palestina ha interrotto oggi pomeriggio a Venezia, nell’aula dell’Università Ca’ Foscari, un incontro dedicato alle prospettive di pace in Med - X Vai su X
