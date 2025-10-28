Venezia attivisti pro Pal impediscono un incontro di Emauele Fiano a Ca' Foscari

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex parlamentare Pd: "L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezia attivisti pro pal impediscono un incontro di emauele fiano a ca foscari

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, attivisti pro Pal impediscono un incontro di Emauele Fiano a Ca' Foscari

Altre letture consigliate

venezia attivisti pro palVenezia, caos a Ca’ Foscari: attivisti pro-Pal fermano l’intervento di Emanuele Fiano - Pal contestano Emanuele Fiano durante un dibattito sul conflitto in Medio Oriente. Scrive notizie.it

venezia attivisti pro palVenezia, blitz degli attivisti Pro Pal alla conferenza con Fiano - L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel ‘38, con mio padre”, con queste parole Ema ... Lo riporta rainews.it

venezia attivisti pro palEmanuele Fiano interrotto dagli attivisti pro Pal a Venezia: “Fuori i sioinisti dall’università” - Fiano denuncia intolleranza e riceve solidarietà trasversale dal mondo politico. Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Venezia Attivisti Pro Pal