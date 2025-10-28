Venezia attivisti pro Pal cacciano Fiano Fuori i sionisti da qui Lui | Scioccato

«Sono scioccato da quanto accaduto. Impedire a una persona di parlare è fascismo. L'ultima volta che hanno espulso un Fiano da un luogo di studio è stato nel '38, con mio padre. Noi eravamo lì a parlare di pace tra due popoli, di ingiustizie, di dolori, di violenza e di pace. Chi non vuol sentire parlare di queste cose la pace non la vuole». Sono le parole pronunciate ieri da Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd, dopo quanto avvenuto ieri all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove un gruppo di attivisti pro Pal gli ha impedito di partecipare a un dibattito. La polarizzazione e le posizioni sempre più intolleranti sul conflitto in Medio oriente hanno così trovato eco ieri pomeriggio anche in Laguna, in un'aula dell'Università di Ca' Foscari: qui, un gruppetto di attivisti pro Pal ha di fatto impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace, al quale stava prendendo parte l'ex deputato Fiano, in veste di presidente di Sinistra per Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

