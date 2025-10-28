Vendeva online gattini comuni spacciandoli per animali di razza pura | multato truffatore
Le Guardie Zoofile Enpa di Salerno hanno scoperto e bloccato un tentativo di vendita illegale di alcuni gattini spacciati come di razza ma privi di pedigree. L’operazione è scattata a seguito di un annuncio pubblicato online, nel quale gli animali venivano proposti come “di razza pura” senza le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Non tutti gli acquisti online sono uguali. Su Gigastoreshop.it trovi solo dispositivi Apple 100% originali, testati, garantiti 12 mesi e spediti con corriere express assicurato in 24/48 ore. Niente venditori terzi, niente sorprese: solo qualità, trasparenza e assistenza - facebook.com Vai su Facebook
Poggio Mirteto – Vende un motocoltivatore online ma è una truffa: denunciato un 25enne calabrese I | http://tg24.info | https://tg24.info/poggio-mirteto-vende-un-motocoltivatore-online-ma-e-una-truffa-denunciato-un-25enne-calabrese/?utm_source=twitter&utm - X Vai su X