Vendemmia 2025 la Valtellina festeggia un’annata di qualità grazie al clima

Chiuro (Sondrio), 28 ottobre 2025 – Una vendemmia di grande qualità per un vino spettacolare. È terminata da poco la vendemmia e in Valtellina i produttori e i "vigneron" cominciano a stilare i primi bilanci di una stagione che, ad una prima impressione, appare ottima. TIRANO VIGNETI - foto (ANSAANP) Il sole e le temperature dell'ultimo mese hanno certamente influito sulla bontà di una vendemmia che potrebbe riservare grandi soddisfazioni al comparto vinicolo valtellinese, uno degli asset più importanti dell'economia di un'intera vallata. Valtellina pronta per la vendemmia 2025: qualità eccellente ma quantità ridotta "Una buona vendemmia, soprattutto dal punto di vista della qualità dell'uva raccolta – dice Simone Nera delle omonime cantine di Chiuro –.

