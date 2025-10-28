Vela Medea Falcioni continua a stupire nell’iQFoil e vince anche gli Europei U19!

L’Italia della vela può guardare con ottimismo al futuro, potendo contare su alcuni big già affermati che sognano in grande almeno per i prossimi due cicli olimpici (pensiamo in primis a Riccardo Pianosi, Nicolò Renna, Chiara Benini Floriani e UgoliniGiubilei) ma anche su una nuova generazione di giovani talenti in rampa di lancio potenzialmente in grado di fornire un ricambio di alto livello al vertice delle gerarchie nazionali. Nell’ultimo weekend sono arrivati in tal senso dei risultati abbastanza incoraggianti tra Arzachena e Spalato, che ospitavano rispettivamente i Campionati Europei Juniores di iQFoil (U19 e U17) e ILCA (U21). 🔗 Leggi su Oasport.it

