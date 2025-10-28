Vela come strumento di inclusione Chiodetti In acqua non ci sono barriere

"È una continuna sfida con se stessi", spiega la psicologa del Para Sailing Team della Fiv ROMA - La vela come strumento di libertà, inclusione e crescita interiore. Manuela Chiodetti, psicologa dello sviluppo con Master in psicodiagnostica dello sviluppo, psicologa del Para Sailing Team della Feder.

