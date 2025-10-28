Vela come strumento di inclusione Chiodetti In acqua non ci sono barriere

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È una continuna sfida con se stessi", spiega la psicologa del Para Sailing Team della Fiv ROMA - La vela come strumento di libertà, inclusione e crescita interiore. Manuela Chiodetti, psicologa dello sviluppo con Master in psicodiagnostica dello sviluppo, psicologa del Para Sailing Team della Feder. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vela come strumento di inclusione chiodetti in acqua non ci sono barriere

© Ilgiornaleditalia.it - Vela come strumento di inclusione, Chiodetti "In acqua non ci sono barriere"

Altri contenuti sullo stesso argomento

vela strumento inclusione chiodettiVela come strumento di inclusione, Chiodetti "In acqua non ci sono barriere" - Manuela Chiodetti, psicologa dello sviluppo con Master in psicodiagnostica dello sviluppo, psicologa del Para Sailing Team ... Come scrive laprovinciacr.it

Solidarietà che va a vela e che si preoccupa dell’inclusione: a Paola in Calabria arriva "Hansa 303" - PAOLA (Cosenza) – Una buona notizia per chi vive la disabilità arriva dalla Calabria, regione in cui le difficoltà nell'inclusione sportiva sono un tema complesso e strutturale, dalle infrastrutture ... Riporta repubblica.it

Vela e inclusione, Spirito di Stella è arrivato in Florida - L’impresa vuole essere un contributo importante alla difesa dei diritti delle persone con disabilità, a cominciare dalle ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Vela Strumento Inclusione Chiodetti