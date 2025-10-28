Vavassori e Bolelli volano alle Finals di Torino | qualificazione conquistata a Parigi
Il doppio azzurro batte GonzalezPel al Rolex Paris Masters e centra la seconda qualificazione consecutiva alle Nitto ATP Finals. Sul cemento indoor di Parigi è festa azzurra. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno staccato ufficialmente il pass per le Nitto ATP Finals di Torino (9-16 novembre, Inalpi Arena), conquistando la loro seconda qualificazione consecutiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche questi approfondimenti
Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano alle Nitto ATP Finals di Torino! ? La coppia azzurra si qualifica per il secondo anno di fila. La certezza del pass è arrivata grazie alla sconfitta di Harrison/King contro Cerundolo e Darderi. Un’annata piena di - facebook.com Vai su Facebook
Il momento negativo di Bolelli/Vavassori: rendimento non esaltante post US Open, ma Volandri crede in loro per la Davis - - X Vai su X
LIVE Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel 6-2, 6-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: vittoria netta e qualificazione alle Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Riporta oasport.it
Bolelli/Vavassori all'Atp Parigi: "Le Finals erano il nostro obiettivo". VIDEO - Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano alle Finals per il 2° anno consecutivo. sport.sky.it scrive
Bolelli e Vavassori qualificati alle ATP Finals: saranno a Torino per il secondo anno di fila! - Il successo all'esordio nel Masters 1000 di Parigi ha regalato alla coppia azzurra la certezza di prendere parte al Master ... Segnala corrieredellosport.it