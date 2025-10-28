Vavassori e Bolelli volano alle Finals di Torino | qualificazione conquistata a Parigi

Il doppio azzurro batte GonzalezPel al Rolex Paris Masters e centra la seconda qualificazione consecutiva alle Nitto ATP Finals. Sul cemento indoor di Parigi è festa azzurra. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno staccato ufficialmente il pass per le Nitto ATP Finals di Torino (9-16 novembre, Inalpi Arena), conquistando la loro seconda qualificazione consecutiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it