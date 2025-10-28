Vaticano lettera apostolica di Leone XIV

Tv2000.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Disegnare nuove mappe di speranza” è il titolo della lettera apostolica di Leone XIV. Un documento sull’educazione pubblicato in occasione dell’anniversario della dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

