Vaticano lettera apostolica di Leone XIV

“Disegnare nuove mappe di speranza” è il titolo della lettera apostolica di Leone XIV. Un documento sull’educazione pubblicato in occasione dell’anniversario della dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vaticano, lettera apostolica di Leone XIV

Questo pomeriggio, Papa #LeoneXIV, a sorpresa, prima della Messa con gli studenti delle Università pontificie, ha firmato nella basilica di San Pietro in Vaticano, la lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza". Il testo, che come annunciato sarà p - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica sull'educazione - Prima di iniziare la Messa con gli studenti delle Università Pontificie, nella Basilica Vaticana Papa Leone XIV ha firmato la lettera apostolica "Disegnare nuove mappe di speranza" che sarà resa pubbl ... Si legge su acistampa.com

Il Papa pubblica una Lettera apostolica sul tema dell’educazione - Si tratta di una Lettera Apostolica, dal titolo: “Disegnare nuove mappe di speranza” che Papa Le ... Secondo askanews.it

Il Papa denuncia l’emergenza educativa: “Disarmiamo il linguaggio, costruiamo ponti e non muri” - Leone XIV rilancia il Patto educativo globale di Francesco, pubblicando la lettera apostolica “Disegnare nuove mappe di speranza”. Scrive quotidiano.net