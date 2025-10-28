Vasto detenuti e volontari insieme per ripulire la spiaggia

Una giornata dedicata all’ambiente e al riscatto sociale ha visto protagonisti anche i detenuti dell’istituto penitenziario di Vasto, impegnati nella raccolta di rifiuti con i volontari di Plastic Free. L'iniziativa nazionale ha coinvolto oltre 100 persone in permesso premio, 12 affidati in prova. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

MERITOCRAZIA ITALIA, WALTER MAURIELLO: «PUNTIAMO AL “CAMPO VASTO”, COSTITUITO DA CHI NON VA A VOTARE» Il VII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, presso il Teatro Rossini di Roma, ha affrontato nel pomeriggio di venerdì 24 ottobr - facebook.com Vai su Facebook

Ambiente e riscatto sociale, ma anche ambiente e legalità: la domenica di Plastic Free e di AIGAE - Oltre 100 detenuti in azione con i volontari Plastic Free rimuovono 6 tonnellate di rifiuti in 13 città. Secondo ambienteambienti.com

Detenuti e volontari insieme: a Varese la giornata Plastic Free che unisce riscoperta e pulizia - Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti, tra cui 114 detenuti in permesso premio, rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiu ... Si legge su varese7press.it

Detenuti e volontari ripuliscono Sabaudia - Sabaudia, 22 ottobre 2025 – Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti – tra cui 114 detenuti in permesso premio – rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e ... ilfaroonline.it scrive