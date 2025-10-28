Varese scoperta maxi frode da oltre 5 milioni di euro sugli incentivi per il fotovoltaico

Maxi frode da oltre 5 milioni di euro sugli incentivi pubblici per gli impianti fotovoltaici. Sotto la lente dei finanzieri di Varese sono finite tre società controllate da imprenditori spagnoli che hanno richiesto e ottenuto indebitamente la sovvenzione per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. La guardia di finanza indaga anche su un impianto nel Fermano in zona Falerone. L’inchiesta è partita dopo la scoperta della presenza di numerose imprese con capitale sociale esiguo, ma proprietarie di grossi impianti fotovoltaici, che si trovano principalmente nelle regioni del Centro-Sud del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Varese, scoperta maxi frode da oltre 5 milioni di euro sugli incentivi per il fotovoltaico

