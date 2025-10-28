Varese frode sulle rinnovabili per 5 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha scoperto una rete di aziende gestite da imprenditori spagnoli che hanno ottenuto indebitamente incentivi per la produzione di energia solare. Sequestrati conti correnti, immobili e impianti fotovoltaici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Varese, frode sulle rinnovabili per 5 milioni di euro

