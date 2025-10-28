Tempo di lettura: 2 minuti Vince e resta al comando il Napoli di Antonio Conte. Al ‘Via del Mare’ gli azzurri liquidano il Lecce a fatica dopo una gara equilibrata e decisa da Milinkovic Savic prima e da Zambo Aguissa, match winner della sfida in terra salentina. Il portiere azzurro, sullo zero a zero ha parato un calcio di rigore di Camarda, spianando la strada al successo degli azzurri che l’hanno risolta grazie ad una inzuccata del tuttocampista col vizio del gol Frank Anguissa. Lecce-Napoli 0-1 Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (32? st Maleh), Ramadani, Berisha (32? Pierret); Pierotti (1? st Morente), Camarda (25? st Stulic), Banda (20? st N’Dri). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vanja ipnotizza, Zambo fa gol: il Napoli sbanca Lecce e mantiene la vetta