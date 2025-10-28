Vanessa Incontrada si sposa le nozze a sorpresa con Rossano Laurini | l’annuncio dopo la separazione

Vanessa Incontrada è pronta a sposare il compagno Rossano Laurini. L’attrice ha annunciato che convolerà presto a nozze con il suo storico fidanzato, dal quale ha avuto il figlio Isal: “È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia”, ha raccontato. I due, che sono insieme dal 2007, si erano anche separati per due anni, salvo riscoprirsi nuovamente più innamorati che mai. (Pezzo in aggiornamento). 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vanessa Incontrada si sposa, le nozze a sorpresa con Rossano Laurini: l’annuncio dopo la separazione

