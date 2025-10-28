Vanessa Incontrada si sposa | il matrimonio con Rossano Laurini è in Toscana
Follonica (Grosseto), 28 ottobre 2025 – Vanessa Incontada e Rossano Laurini si sposano. L’attrice e showgirl e l’imprenditore convolano a nozze. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: canta così Antonello Venditti in uno dei suoi più grandi successi. E questo è accaduto a una coppia ormai storica, che dopo un periodo di separazione si è ritrovata e che ora appunto ha deciso di compiere il grande passo. In un’intervista a Vanity Fair la Incontrada rivela alcuni dettagli delle nozze, che saranno nel 2026. Incontrada e Laurini, le nozze dopo due anni di separazione. Sono stati separati due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
