Vanessa Incontrada | Sì ho deciso di sposarmi E non lo faccio perché bisogna farlo o perché abbiamo un figlio | mi sposo perché mi sono innamorata di nuovo

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lottare per le cause in cui si crede. Perdonare chi ci ferisce. Dare una seconda chance all’amore. E affidarsi all’istinto, come ha fatto Vanessa Incontrada dopo 16 anni non tutti facili. A noi ha rivelato che sposerà il suo compagno e confessato la sua idea di libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

