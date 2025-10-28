Vanessa Incontrada | Sì ho deciso di sposarmi E non lo faccio perché bisogna farlo o perché abbiamo un figlio | mi sposo perché mi sono innamorata di nuovo
Lottare per le cause in cui si crede. Perdonare chi ci ferisce. Dare una seconda chance all’amore. E affidarsi all’istinto, come ha fatto Vanessa Incontrada dopo 16 anni non tutti facili. A noi ha rivelato che sposerà il suo compagno e confessato la sua idea di libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovo programma in arrivo per Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - facebook.com Vai su Facebook
Vanessa Incontrada torna in Tv dopo il drastico dimagrimento - In occasione dei Tim Music Awards, Vanessa Incontrada è tornata in televisione al fianco di Carlo Conti. Secondo comingsoon.it
Vanessa Incontrada molto dimagrita in tv va in tendenza su tutti i social: cosa è successo - Un dettaglio che in molti hanno notato sui social dopo la puntata dei Tim Music Awards che la conduttrice italo- Scrive corrieredellosport.it
Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano il loro nuovo show su Canale 5: "Ci divertiremo" - " Ci divertiremo, canteremo, ci saranno tanti ospiti che verranno a trovare amici. Scrive msn.com