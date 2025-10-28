Bologna, 28 ottobre 2025 – Un piccolo nodulo che nel giro di poco tempo diventa enorme. L’incubo e la rinascita con il nuovo seno, immediatamente ricostruito. Vanessa Orsi, 48 anni, residente a Malalbergo, in provincia di Bologna, racconta la sua storia per dare speranza a tante altre donne che, anche in questo momento, stanno lottando contro il tumore al seno. Come si è accorta che qualcosa non andava? “Lavandomi ho sentito che avevo in piccolo nodulo. Da lì a poco avrei dovuto fare la mammografia ed ho pensato di aspettare. Ma, in pochissimo tempo, è diventato enorme. Quindi sono andata dal mio medico chiedendo una mammografia urgente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vanessa, dalla malattia alla rinascita: “Il mio seno devastato dal tumore e subito ricostruito”