Valore artigiano | Non esiste un software per il senso del bello
"L’artigianalità rimane un valore imprescindibile. È il nostro vantaggio competitivo, anche in un settore che corre verso l’automazione". Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta, parla con l’orgoglio di chi ha visto evolversi un mestiere antico senza mai tradirne l’essenza. Come si può mantenere l’identità artigiana in un contesto che richiede produttività, automazione e innovazione? "Tecnologia e automazione sono strumenti che servono al nostro settore. Ci aiutano a velocizzare la produzione e a migliorare la precisione tecnica, cosa fondamentale oggi con i prezzi dei metalli così alti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Torna la Mostra dell’Artigianato a Lariofiere! Dal 30 ottobre al 3 novembre, la 52ª edizione della Mostra Artigianato celebra il vero valore artigiano tra Lecco e Como: quasi 200 espositori, nuovi arrivi e l’attesissimo ritorno del settore mobile nel nuovo Padi - facebook.com Vai su Facebook
Con #RoManidAutore, la Camera di Commercio di Roma vi accompagna ogni settimana in un viaggio fatto di storie autentiche, tra il valore del lavoro artigiano e l'identità della città. - X Vai su X
Valore artigiano : "Non esiste un software per il senso del bello" - L’impegno di Mauro Benvenuto, presidente di Cna Orafi Arezzo e della Consulta. Lo riporta quotidiano.net